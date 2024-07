Incidente durante un’escursione in Egitto: morto il triatleta Davide Baggio, grave la moglie Chiara Tombolato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Veneto piange la morte, in Egitto a causa di un incidente, di Davide Baggio, 56enne atletla di triatlhon e organizzatore di numerose gare di questa disciplina. Originario di Cusinati di Tesse sul Brenta, era molto conosciuto nel bassanese e nel padovano. Da molti anni viveva infatti a Cittadella.



Baggio si trovata nel Mar Rosso in vacanza con la moglie quando sono rimasti entrambi vittime di un grave incidente stradale durante un’escursione a Luxor. L’incidente è avvenuto il pomeriggio di sabato 29 giugno.



Dalle frammentarie informazioni emerse l’incidente non gli ha lasciato scampo e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo. La moglie Chiara Tombolato (55 anni) si trova invece ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Hurghada: ha subito diverse fratture e la prognosi è riservata, non è in pericolo di vita ma necessita di un intervento chirurgico sul posto.

Il figlio Marco, insieme a dei partenti e a una vicina di casa si sta organizzando per raggiungere l’Egitto.

Organizzatore di numerosi eventi sportivi, tra i quali la Mezza maratona della città murata, nel maggio scorso aveva partecipato all’Ironman di Jesolo con ottimi risultati.

“Cosa dovremmo scrivere in questo momento? – scrive su Facebook la pagina Maratoneti Cittadellesi – Davide sei la nostra colonna portante e senza di te, è crollato tutto. Inaspettatamente te ne sei andato lasciandoci senza respiro. Vi chiediamo di unirci in una preghiera comune, in un pensiero per Chiara, che sia forte per ritornare a casa da Francesca e Marco, dal piccolo Alessandro, da tutti i familiari e amici. Che questo affetto arrivi a lenire questo infinito dolore. Ci mancherai tantissimo”.