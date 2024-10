Petizione on line per la beatificazione di Sammy Basso: già raccolte 3 mila firme

Sono già oltre 3 mila le firme raccolte in poco più di 48 ore dal “popolo” del web e dei social dopo la proposta lanciata dal profilo “Teologia su Tik Tok”: un invito a sottoscrivere una vera e propria petizione per la beatificazione di Sammy Basso, ipotesi già avanzata all’indomani del funerale di Tezze sul Brenta, celebrato venerdì scorso, dal vescovo di Vicenza Giuliano Brugnotto.

Sulla scorta dei profondi messaggi contenuti nella lettera d’addio a chi gli ha voluto bene, scritta da Sammy di proprio pugno (nel 2017), considerato oggi una sorta di testamento spirituale, sta prendendo corpo una mobilitazione che trascende anche i confini nazionali. In tanti tra i firmatari sono persone giovani e fedeli alla cristianità ma anche gente comune, tutti che si riconoscono nelle parole espresse dal 28enne e dal suo esempio di forza vitale.

Il biologo e attivista vicentino era affetto da progeria. E’ spirato per cause naturali sabato 5 ottobre ad Asolo (Treviso), nel corso di una festa di nozze di amici. Era il più anziano al mondo tra i malati della sindrome nota anche come “dell’invecchiamento precoce”. In oltre 3.500 persone venerdì pomeriggio hanno partecipato al momento di commiato organizzato nel paese dove Sammy è cresciuto (era nato a Schio il 1 dicembre 1995 all’ex ospedale De Lellis), vale a dire Tezze Sul Brenta. La cerimonia è stata preceduta da una toccante serie di testimonianze di amici che ne hanno delineato non solo il valore morale ma anche la simpatia e il coraggio nell’affrontare la vita quotidiana e la determinazione di portare a avanti la ricerca per trovare una cura alla progeria.

La petizione lanciata su Change.org dall’account “Teologia su TikTok” è ancora aperta. Non avrà una valenza formale sull’eventuale processo di beatificazione, “un primo passo verso la santità” come si legge nella proposta, ma raccoglierà di sicuro in nomi e numeri quel “sentire comune” diffuso e significativo legato alla figura di Sammy Basso. Nel loro appello, i promotori spiegano come “oltre a essere un giovane biologo di grande talento, sia stato un esempio personale di santità cristiana e virtù; con sua gioia, umiltà, generosità e testimonianza di fede, ha mostrato nella sua vita quello che significa essere un vero santo dei nostri tempi. Un esempio per tanti giovani, una speranza per tanti malati, un esempio per tutti. La vita di Sammy, il suo amore per gli altri e la sua grande fede in Dio e in Gesù Cristo, tocca profondamente il cuore di tanti. Sammy è stato un simbolo di luce per tutti, credenti e non credenti.”

LINK ALLA PETIZIONE: Change.org/ BeatificazionePerSammy