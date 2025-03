Una scuola in Molise intitolata a Sammy Basso. Invitati genitori e Ministro per l’inaugurazione

Il messaggio e il ricordo di Sammy Basso percorrono 619 chilometri, partendo insieme ai genitori dell’indimenticato ricercatore scientifico vicentino con punto di partenza il paese dove è stato bambino ed è divenuto uomo, Tezze sul Brenta, e dove da lunedì prossimo una scuola porterà il suo nome.

Un vicentino che si è fatto conoscere in tutto il mondo. Non tanto o comunque non solo in quanto persona affetta dalla sindrome dell’invecchiamento precoce, la progeria, di cui fino al 5 ottobre scorso è stato l’essere umano più longevo, ma in quanto ragazzo speciale che ha saputo dedicare la sua vita alla ricerca, sempre sorretto da una fede e da una forza di volontà incrollabili.

Un viaggio non senza un pizzico di commozione che porterà Laura e Amerigo Basso fino in Molise, scendendo sul litorale adriatico fino all’interno della provincia di Campobasso, dove l’amministrazione locale del Comune di Montenero di Bisaccia ha deciso di omaggiare Sammy e farne esempio per gli alunni che frequentano – e frequenteranno – la scuola. Alla cerimonia di inaugurazione è annunciata la presenza anche del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Si tratta della prima scuola in Italia che verrà intitolata a Sammy Basso, mentre non si tratta della prima intenzione di dedicare alla sua memoria degli spazi pubblici, sia in provincia di Vicenza che altrove.