Scontro in strada tra un autocarro e due auto: due giovani conducenti portati in ospedale

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Bilancio di due feriti trasportati d’urgenza in ospedale dopo la carambola a tre veicoli che si è verificata nel pomeriggio di lunedì a Tezze sul Brenta, dove ieri sono state coinvolti un autocarro e due automobili negli urti avvenuti in via Villa, nel tratto della provinciale Sp50. Si tratta di una giovane donna di 31 anni di Colceresa, vicentina, e di un ragazzo 23enne padovano, residente a San Pietro in Gu. Illeso invece l’autotrasportatore.

Sul luogo dello scontro multiplo, segnalato alle 14.20 di ieri, si sono concentrati i soccorsi dei sanitari del Suem 118 e gli interventi coordinati dei vigili del fuoco bassanesi e della polizia locale, trattandosi di un’arteria di comunicazione ad alto afflusso.

A ricostruire la dinamica dell’incidente proprio gli agenti municipali nel corso dei rilievi, dopo aver acquisito testimonianze utili ed elementi oggettivi. All’origine ci sarebbe stato lo sbandamento improvviso della Fiat 500 condotta dalla donna vicentina, andata a collidere con il camion proveniente dalla direzione opposta. Dopo un primo impatto violento tra i due mezzi, ne è succeduto un secondo contro la Lancia Y che non ha potuto evitare la rotazione in atto della Fiat al centro della corsia, con nuova collisione.

Due le ambulanze inviate sullo scenario dell’evento critico, con trasporto dei feriti in codice giallo al pronto soccorso del San Bassiano. Dal primo soccorso in emergenza ieri si sono evidenziate forti contusioni e possibili fratture, ma salvo complicazioni due giovani al volanti dovrebbero superare le conseguenze dell’incidente stradale. In particolare, la 31enne che risiede a Mason è stata estratta dalla Fiat 500, dove era rimasta intrappolata anche a causa degli airbags che si sono attivati al primo impatto. Irrecuperabili le due vetture.