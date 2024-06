Amministrative: 10 sindaci al centrosinistra, 6 al centrodestra. Alberto Cirio riconfermato in Piemonte

Elezioni amministrative. Sono state 3.700 le amministrazioni comunali chiamate al voto, 29 i capoluoghi di provincia di cui sei anche capoluoghi di regione. Il centrodestra si assicura Cagliari e Bergamo al primo turno, così come Pescara, che ha confermato il sindaco uscente di centrodestra Carlo Masci, ma anche Ferrara e Ascoli. Il centrosinistra vince invece a Modena, Prato, Livorno e Sassari.

Vanno al ballottaggio: Bari e Firenze col centrosinistra in pole. Sfida all’ultimo voto a Perugia e Cremona e si torna alle urne per il secondo turno anche a Campobasso, Caltanissetta e Potenza, col centrodestra in vantaggio.

Nelle altre città: Massimo Mezzetti è eletto sindaco di Modena, Marco Massari è primo cittadino di Reggio Emilia; a Cesena è stato riconfermato Enzo Lattuca. Mimmo Lucano viene rieletto sindaco a Riace. A Forlì l’uscente Gian Luca Zattini è ancora sindaco. Eletto a Pesaro Andrea Biancani. A Mesagne, nel Brinidisino, è stato invece eletto il sindaco più votato d’Italia: Toni Matarrelli ha infatti ottenuto il 95% dei consensi.

A Pontida, luogo simbolo del Carroccio, il candidato sindaco uscente della Lega, Pierguido Vanalli, è stato sconfitto dallo sfidante Davide Cantù, giovane candidato della lista civica ‘Viviamo Insieme Pontida’. Predappio, il paese natale di Mussolini, rimane al centrodestra. Riconfermato Roberto Canali. Cinque anni fa la sua vittoria fece scalpore perché il Comune era sempre stato guidato dalla sinistra. FdI è invece risultato primo partito con il 33,77% a Stazzema, nel cui territorio ricade la frazione di Sant’Anna, teatro della strage nazifascista del 12 agosto 1944. Ottimi risultati in provincia di Grosseto: a Capalbio supera il 40%. In Toscana tengono i fortini del centrosinistra come Livorno e Prato. Anche Pesaro conferma l’amministrazione di centrosinistra.

Per quanto riguarda le elezioni regionali in Piemonte, Alberto Cirio, candidato uscente del centrodestra, viene rieletto presidente. A scrutinio terminato poco dopo le 4 di stamani, Cirio risulta eletto con il 56,13% delle preferenze. Sono 24 in tutto i Consiglieri regionali del Piemonte eletti nella coalizione di centrodestra composta da ‘Cirio Alberto per il Piemonte’, Fdi, Lista civica Cirio presidente, Fi-Udc-Pli, Lega, Noi moderati. Tra le file del centrosinistra invece 16 i consiglieri regionali eletti con la coalizione composta da Pd, Avs, Stati Uniti d’Europa, Lista Civica Pentenero Presidente, Piemonte ambientalista e solidale. Gianna Pentenero, tra gli eletti in Consiglio regionale e candidata del centrosinistra, ha ottenuto il 33.54% dei voti.