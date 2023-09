Sbatte su un’auto viene arrotato da una seconda vettura dopo lo sbalzo. Muore un 38enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Incidente mortale alle 7.50 di giovedì mattina nel Bassanese, dove un 38enne ha perso la vita dopo essere stato investito, pare, da due auto in pochi istanti nel territorio di Tezze sul Brenta. In attesa di un quadro più chiaro della dinamica del drammatico evento è stato confermato per ora che la vittima è un uomo, residente in paese e di origini straniere.

Sembra che si stesse recando sul posto di lavoro a bordo di un ciclomotore scooter quando, per cause da accertare, in via Tre Case è avvenuto una prima collisione tra il veicolo a due ruote e un’automobile, pare un tamponamento. In seconda battuta, immediata, dopo lo sbalzo sull’asfalto, la vittima sarebbe stata investita da una seconda vettura in transito in quel tragico momento sulla corsia opposta.

Sul posto si sono riversati i soccorsi inviati dall’ospedale San Bassiano sullo scenario del doppio investimento. Per la squadra d’emergenza del Suem 118 la situazione irrecuperabile sarebbe apparsa subito chiara, nonostante i tentativi operati di rianimazione. Il decesso del cittadino di Tezze è stato decretato sul posto in seguito. Per conoscere l’identità si attende che la delicata fase di informazione di quanto accaduto ai familiari venga portata a termine dalle forze dell’ordine.

Anche due pattuglie di polizia locale del consorzio bassanese sono giunte sul luogo del dramma per fornire il loro supporto, occupandosi inoltre della gestione del traffico in un orario di punta mattutino in cui il tratto di via Tre Case, tra Sant’Anna di Rosà, Stroppari e Tezze, risulta assai frequentato.

