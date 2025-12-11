Tumore ovarico di sei chili rimosso da una donna al San Bassiano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nei giorni scorsi una donna di 54 anni si è recata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Bassiano riportando importanti dolori addominali e la comparsa progressiva, nell’ultimo mese, di un anomalo gonfiore. Dopo gli opportuni accertamenti radiologici, la donna è stata operata d’urgenza da un’équipe guidata dal dottor Roberto Rulli, Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, che ha rimosso una massa ovarica tumorale del peso di ben 6.140 grammi.

«Si tratta sicuramente di un caso eccezionale – spiega Rulli -, anche se il successivo esame istologico ha consentito di identificare una tipologia di tumore che ha come caratteristica peculiare proprio la possibilità di sviluppare masse molto significative in un tempo relativamente breve. Fondamentale, durante la procedura chirurgica, è stato rimuovere il tumore facendo una particolare attenzione a non intaccare in alcun modo la massa, per evitare la dispersione delle cellule cancerogene».

Già tre giorni dopo l’intervento la paziente è stata dimessa in buone condizioni di salute generale. I controlli eseguiti successivamente sui campioni di tessuto prelevati e la valutazione dell’équipe multidisciplinare che in Ulss 7 Pedemontana prende in esame ogni caso oncologico hanno consentito di escludere la necessità di ulteriori terapie, con l’indicazione di sottoporsi ad un programma di controlli periodici.

«L’eccezionalità di questo caso – commenta il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana Carlo Bramezza – ci offre l’opportunità di evidenziare ancora una volta la grande professionalità dei nostri medici, nel caso specifico dell’équipe della Ginecologia del San Bassiano, ma anche la presenza di un gruppo di lavoro multidisciplinare che esamina e discutere il percorso di presa in carico più appropriato e sicuro per ogni paziente oncologico, garantendo così standard assistenziali in linea con le più aggiornate linee guida internazionali».

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.