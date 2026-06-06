“Accendi la vita, non la sigaretta”: la 2E della Bellavitis 2.0 vince la sfida regionale contro il fumo

“Accendi la vita, non la sigaretta”. Seguendo il consiglio di questo slogan, semplice ed efficace, la classe 2E della scuola Bellavitis 2.0 di Bassano del Grappa si è aggiudicata la vittoria al concorso regionale ‘Smoke free class’ per l’anno scolastico appena terminato. L’iniziativa di prevenzione al tabagismo che ogni anno sfida gli studenti ad essere liberi dal fumo ha permesso ai giovanissimi dell’istituto comprensivo di raggiungere un traguardo importante che unisce salute, gioco di squadra e senso di responsabilità.

Il concorso, promosso a livello regionale e declinato in ogni territorio con il supporto delle singole aziende socio-sanitarie attraverso il servizio di Promozione della Salute, ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovanissimi sui rischi legati al fumo di sigaretta e ai nuovi dispositivi elettronici, promuovendo stili di vita sani attraverso un patto di classe autogestito. Per vincere, i ragazzi si sono impegnati a rimanere “smoke free” dal 1° novembre al 30 aprile, superando i monitoraggi mensili e realizzando progetti creativi frutto delle discussioni fatte in classe. Un impegno che ha coinvolto attivamente non solo gli studenti, ma anche insegnanti e famiglie.

L’obiettivo del progetto è duplice: da un lato, prevenire l’iniziazione al fumo e contrastare i nuovi prodotti sul mercato (sigarette elettroniche e svapo) che attirano i giovanissimi con design accattivanti e aromi fruttati, dall’altro sensibilizzare il pubblico sull’impatto ambientale del tabacco, responsabile della deforestazione e dell’inquinamento da plastiche e sostanze chimiche. La vittoria trasforma gli studenti in veri e propri “ambasciatori di salute” tra i loro coetanei. La cerimonia ufficiale di premiazione si è svolta alla presenza del corpo docente e di Chiara Dalla Via, referente dell’Ulss7 Pedemontana per la rete delle Scuole che Promuovono Salute e del progetto Smoke free class.

A complimentarsi con gli alunni per questo risultato è il Direttore Generale dell’Ulss 7 Pedemontana Giovanni Carretta: “Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni agli alunni per questo brillante successo. Quando i giovani vengono coinvolti in modo creativo e responsabile, sanno compiere le scelte giuste per il proprio benessere. Questo premio è frutto di un grande lavoro di squadra all’interno della classe, ma rappresenta anche un chiaro riconoscimento della professionalità e dell’impegno con cui il nostro Dipartimento di Prevenzione, e nello specifico l’Uosd Prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e Promozione della Salute, porta avanti le attività all’interno delle scuole del territorio. Investire sulla prevenzione è fondamentale per costruire una cultura della salute duratura e per questo i nostri operatori lavorano ogni giorno con dedizione al fianco degli istituti scolastici”.

(foto di repertorio)

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