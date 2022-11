Vaccino antinfluenzale in Ulss 7 con due presidenti/testimonial: sono i sindaci di Bassano e Santorso

Due testimonial d’eccezione nell’ambito del bacino dell’Ulss 7 Pedemontana, come ogni anno in autunno all’avvio della campagna antinfluenzale 2022, ieri in “posa” di fronte a un fotografo durante la somministrazione del vaccino. Si tratta di Elena Pavan e di Franco Balzi, sindaci dei comuni vicentini che ospitano i due principali poli ospedalieri territoriali e, qui, soprattutto in vesti di presidenti delle Conferenze che raggruppano i primi cittadini dei due distretti in rappresentanza degli enti locali.

A loro due, “guide in carica” di Bassano del Grappa e Santorso, si aggiunge anche il vertice istituzionale dell’azienda sanitaria, il direttore generale Carlo Bramezza, per sottoscrivere “in solido” l’invito pubblico agli utenti dell’Ulss 7 a sottoporsi alla vaccinazione annuale in contrasto agli effetti dell’influenza stagionale. Ad adesione libera e gratuita per le persone dai 60 anni di età in su, oltre che per i bimbi dai 6 mesi ai 6 anni.

Alle “finestre” anagrafiche seguono come sempre gli appartenenti alle categorie fragili perché affetti da determinate patologie, le donne in stato di gravidanza e per chi rientra nella definizione di “caregiver”, figure di supporto a persone anziane o con disabilità. Infine, operatori sanitari, personale scolastico e membri delle forze dell’ordine. Per gli altri cittadini sarà possibile accedere al siero antiinfluenzale privatamente con costo del servizio a proprio carico. La quota di dosi assegnate all’azienda territoriale che comprende Altovicentino, area Altopiano di Asiago e Bassanese consta di 65 mila unità.

CARLO BRAMEZZA “Ringrazio Franco Balzi e Elena Pavan per essersi messi a disposizione come testimonial per la campagna di vaccinazione. Considero la loro adesione simbolica particolarmente importante perché vaccinarsi è prima di tutto un modo per proteggere se stessi, ma è anche un atto di responsabilità civile, verso i propri cari e tutta la comunità, soprattutto per quanti svolgono una professione di pubblico interesse. Voglio sottolineare inoltre ancora una volta la grande collaborazione instaurata tra il nostro Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e anche le farmacie territoriali: dietro la campagna c’è una grande macchina organizzativa composta da tanti soggetti che stanno lavorando in perfetta sincronia per la salute dei cittadini. A questi ultimi chiediamo di comprendere l’importanza del tema e cogliere l’opportunità di prevenzione”.

FRANZO BALZI “Ho aderito molto volentieri a questa iniziativa, lo avevo fatto in passato come sindaco di Santorso e a maggior ragione ci tengo oggi come Presidente Conferenza dei Sindaci, perché sono convinto dell’importanza di richiamare l’attenzione sulla campagna di vaccinazione antinfluenzale. Negli ultimi due anni ci siamo concentrati più sui vaccini anti-Covid, ma è giusto ricordare che la campagna antinfluenzale è di grande importanza per la salute pubblica, in particolare per proteggere le fasce più fragili della popolazione. A questo scopo so che molti Comuni si stanno organizzando per agevolare l’attività dei Medici di Medicina Generale, mettendo a disposizione degli spazi per organizzare delle sedute pubbliche su grandi numeri: a Santorso ad esempio abbiamo in programma due giornate, questo sabato e sabato prossimo, presso l’aula magna della scuola media”.

ELENA PAVAN “Ho scelto di vaccinarmi perché è una scelta di prudenza personale, ma anche di responsabilità nei confronti del prossimo e sono orgogliosa come rappresentante del Comune di Bassano e delle altre Amministrazioni Comunali bassanesi di contribuire a diffondere questo messaggio”.

ANTONIO STANO Un invito che è già stato accolto positivamente da moltissimi cittadini, come sottolinea il dott. Antonio Stano, Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 7 Pedemontana: “Abbiamo già consegnato a medici di famiglia e pediatri quasi tutte le 65 mila dosi forniteci dalla Regione e stiamo valutando di richiedere un’ulteriore fornitura in base a esigenze ulteriori eventuali da parte dei medici del territorio. Analizzare i numeri è ancora prematuro perché siamo partiti solo da tre settimane, ma sicuramente la campagna antinfluenzale sta registrando un numero di adesioni significativo, che ci attendiamo sarà in crescita rispetto allo scorso anno”.