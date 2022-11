Pandemia, Schillaci: “isolamento di 4-5 giorni. Sì a vaccinazioni per Covid e influenza”

Il ministro della Salute,, ha fatto sapere che la ‘situazione Covid’ è cambiata e per questo si è deciso di adottare una nuova linea per i pazienti positivi ma asintomatici: dopo 4-5 giorni ci sarà la fine dell’isolamento e “potranno tornare alla normale attività”.

Anche in presenza di una sintomatologia lieve si potrà tornare alla “vita normale”, se sono trascorse “almeno 24 ore” dalla scomparsa di febbre e sintomi, magari adottando qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili”. In sostanza secondo Schillaci intervenuto alla trasmissione ‘Porta a Porta’ basterà “avere le stesse accortezze che avevamo prima per l’influenza. Quando si sta bene si può tornare a lavoro”.

Sì a vaccinazioni per Covid e influenza. Siamo in una fase “endemica del Covid” e “per tornare alla normalità – ha aggiunto Schillaci- dobbiamo avere le stesse accortezze che avevamo prima per l’influenza. Quando si stava male con l’influenza, appena i sintomi finivano si rientrava a lavoro. Oggi siamo ancora più responsabilizzati in questo”.



Su multe a ‘No vax’ deciderà il Parlamento. “Gli unici due Stati che hanno imposto multe ai non vaccinati, e le hanno poi revocate, sono Austria e Grecia”, ha sottolineato Schillaci. “Per ora da noi sono rimaste, vediamo se ci saranno provvedimenti, in tal senso, da parte del Parlamento”. L’eliminazione delle sanzioni per chi non ha voluto vaccinarsi era prevista da un emendamento del governo al decreto legge Aiuti ter, che però non è stato più presentato.

L’influenza sta tornando a valori superiori al periodo pre-Covid. Cinque volte superiori per l’esattezza. Secondo la Federazione dei medici di medicina generale, che cita dati del bollettino Influnet dell’Iss, relativamente alle prime settimane di sorveglianza ad essere colpita è soprattutto la popolazione giovane e i bambini. Protetta grazie all’uso delle mascherine a scuola, questa fascia d’età è ora scoperta “sul piano immunitario ed è più suscettibili al virus dell’influenza”.