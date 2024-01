Frana in Valsugana: sospesi i treni Bassano-Trento. Deviato verso Pederobba il traffico stradale

La strada statale 47 “Della Valsugana” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel comune di Valbrenta, in località San Marino (km 60,200) in provincia di Vicenza, in seguito alla frana che ha interessato il versante roccioso causando una caduta di massi che ha coinvolto la sede stradale danneggiando un viadotto. Lo comunica Anas.

Sul posto sono intervenuti i tecnici e le squadre Anas per i rilievi del caso al fine di valutare l’entità dei danni subiti dalla struttura e gli interventi necessari alla riapertura in sicurezza.

1 di 3

Il traffico è deviato sulla viabilità alternativa con indicazioni sul posto.

Per chi viaggia in direzione nord è istituita l’uscita in località Romano D’ezzelino in direzione Pederobba, per proseguire lungo la SR348 direzione Anzù e procedere lungo la SS50bis fino a tornare sulla SS47 in località Primolano.

Viceversa, per chi viaggia in direzione sud, è istituita l’uscita in località Primolano, per proseguire sulla SS50-SS50bis fino ad Anzù, con successiva svolta lungo la SR348 fino a Pederobba, poi SP26 fino a Romano D’ezzelino per tornare sulla SS47.

Treni sospesi

La circolazione ferroviaria è sospesa fra Primolano e Bassano, linea Trento – Bassano. Sono in corso le verifiche tecniche da parte dei tecnici di Rfi per valutare l’entità dei danni e le tempistiche di ripristino.