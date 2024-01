Serie A, comincia il girone di ritorno: oggi l’Inter, martedì la Juventus

Turno che si chiuderà martedì sera.

Si riparte quindi oggi alle 15 con il derby del Sud tra Napoli e Salernitana. I partenopei, reduci dal 3 a 0 contro il Torino e dal ritiro voluto dalla Società e dall’allenatore, devono ricominciare a correre per le posizioni Uefa mentre i granata devono cercare il guizzo per uscire dai bassifondi della classifica. A proposito di Torino, gli uomini di Juric saranno impegnati in trasferta contro il Genoa: entrambe le squadre cercano lo scatto europeo. Verona Empoli delle 18 rappresenta lo scontro salvezza, con gli scaligeri alle prese con il mercato in uscita ed i toscani che vogliono vedere i risultati oltre che il bel gioco. Chiude oggi Monza Inter, derby lombardo con i nerazzurri che cercano la vittoria prima di volare in Arabia per la Supercoppa Italiana.

Stesso discorso per la Lazio, che domani alle 1230 ospiterà il Lecce all’Olimpico: salentini che già all’andata hanno battuto i biancocelesti, che però sono reduci da 4 vittorie nelle ultime 4 partite, Coppa Italia compresa. Sfida rossoblu tra Cagliari e Bologna domenica alle 15: felsinei reduci da 1 punto nelle ultime due partite, isolani chiamati a vincere per tenere vive le speranze di salvezza. Fiorentina Udinese delle 18 di domani rappresenta per i viola l’occasione per consolidare la corsa Champions, per i friulani è il momento di cercare la terza vittoria in Serie A, in una posizione di classifica tutto sommato tranquilla. Chiude la domenica Milan Roma, le deluse dal turno di Coppa Italia. Voci di ribaltone in casa giallorossa in caso di debacle, non se la passano meglio i rossoneri sì al terzo posto, ma con molte incognite sulla stagione, soprattutto a livello fisico.

Lunedì e martedì le ultime due partite. Il Monday Night è Atalanta Frosinone, con i ciociari che devono ritrovare la vittoria perduta, mentre gli orobici cercano punti Europa. Il turno lo chiude la Juventus contro il Sassuolo: la Vecchia Signora dovrà rispondere al risultato dell’Inter e non deve perdere il distacco da quella comunque sarà la capolista mercoledì mattina, mentre i neroverdi devono cercare punti per non sprofondare nella lotta salvezza.