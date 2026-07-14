Intervento sulla SS47: sospensione temporanea della circolazione mercoledì 15 luglio

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Nella mattinata di domani, mercoledì 15 luglio, si svolgeranno le operazioni di disgaggio e messa in sicurezza di una massa rocciosa di circa 500 metri cubi nel Comune di Valbrenta, nella parete sovrastante la linea ferroviaria Bassano del Grappa – Trento e la Strada Statale 47, di fronte alla Contrada Mori-Fantoi, località Valstagna, a cura della Società Granulati Dolomitici Peroglio Spa. L’intervento comporterà la demolizione controllata del masso tramite l’uso di materiale esplosivo all’interno del cantiere estrattivo sovrastante la predetta SS 47 al chilometro 57.

Al fine di garantire la massima sicurezza e tutelare l’incolumità pubblica, viene disposta la sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti sul tratto stradale interessato dalle 9:30 alle 10, e comunque fino a cessate esigenze.

Si invitano tutti i conducenti e le società di trasporto a pianificare i propri viaggi tenendo conto delle finestre di chiusura sopra indicate, al fine di ridurre i disagi e collaborare al corretto svolgimento delle operazioni di sicurezza.

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