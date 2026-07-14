Ct Italia, tra i nomi spunta quello di Andrea Pirlo

Entro il fine settimana dovrà essere presa una decisione. Potrebbe dunque arrivare a stretto giro il nome del prossimo ct della nazionale italiana. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di Andrea Pirlo. Paolo Maldini e Leonardo starebbero pensando all’ex regista azzurro, oltre che di Milan e Juventus, per affidargli la guida dell’Italia verso gli Europei e, si spera, i Mondiali del 2030. Pirlo sarebbe la prima alternativa se non dovesse andare in porto la (complicata) missione per Pep Guardiola.

Oggi, Pirlo, 47 anni, allena a Dubai, ultima sua panchina dopo quella di Karagumruk e la Sampdoria. Di sicuro, una sola esperienza davvero importante, quella con la Signora con cui ha vinto Coppa Italia e Supercoppa italiana, ma anche un legame fortissimo proprio con il dt della Figc e il suo consulente brasiliano.

Da questo punto di vista, sarebbe il profilo giusto per lavorare in piena sintonia con la nuova coppa di dirigenti federali. Al contrario di quanto potrebbe essere con Roberto Mancini e, soprattutto, Antonio Conte, che pure restano in corsa, dando maggiori garanzie dal punto di vista dell’esperienza ai più alti livelli. Senza dimenticare Carlo Ancelotti e Stefano Pioli.

Tra i nomi che circolano insistentemente c’è anche, e soprattutto, quello di Pep Guardiola: “Nessuno può dire che Guardiola non sarebbe una cosa molto importante. È poi tutto da vedere che sia la persona o il profilo giusto, così come è da verificare se ci sia compatibilità”, ha detto il presidente Malagò.

Entro il fine settimana dovrà essere presa una decisione, da presentare al presidente Malagò. Poi sarà il momento di concludere e aprire una nuova era azzurra.