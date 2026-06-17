L’orso nel Vicentino: monitoraggi fra l’Altopiano e la Valbrenta. I consigli agli escursionisti

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Dopo il primo avvistamento nel maggio scorso, la presenza dell’orso in provincia di Vicenza è costantemente monitorata dalla Polizia Provinciale, che continua a seguire con attenzione gli spostamenti dell’animale, pur nei limiti consentiti dalle attività di monitoraggio. Attualmente sono in corso analisi sulle tracce biologiche rinvenute nei luoghi frequentati dall’orso, che permetteranno di identificarlo con una sigla, di verificarne la provenienza e di monitorarne gli spostamenti.

“L’orso tende a ripercorrere luoghi già frequentati in precedenza, tra l’Altopiano e

Valbrenta – spiega il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin – in particolare il luogo del primo avvistamento, dove era presente un’esca destinata ai cinghiali e dove l’animale è successivamente tornato. Dai filmati si vede che maneggia con facilità

un tombino di cemento che per una persona sarebbe difficile anche solo sollevare. Per

questo è importante ricordare che si tratta di un animale selvatico e potenzialmente

pericoloso”.

In caso di incontro, è fondamentale mantenere la calma e non provocare l’animale. Se

non disturbato, l’orso tende generalmente a ignorare la presenza dell’uomo e ad

allontanarsi. “Nonostante alcuni passaggi nelle vicinanze di allevamenti, fatta eccezione per il caso delle due capre uccise, non si sono verificati ulteriori episodi di aggressione.

Confidiamo che la situazione si stia stabilizzata e l’orso sia in cammino verso il trentino” aggiunge Nardin.

L’invito è quello di seguire alcune semplici ma importanti regole di comportamento: fare rumore nelle aree boschive poco frequentate per evitare di sorprendere l’animale; mantenere sempre la distanza e non cercare di avvicinarsi; non abbandonare cibo o rifiuti che lo attirano, dato che l’orso ha un olfatto finissimo.

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