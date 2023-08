Malori e fratture in montagna: doppio intervento per il soccorso alpino

Doppio intervento del soccorso alpino nelle montagne del Vicentino, nel pomeriggio di oggi, 11 agosto. Verso le 14.20 la Centrale del Suem di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, per un’escursionista sfinita lungo il sentiero 778 bis della Val Frenzela, nel territorio di Valbrenta.

La donna di 59 anni, che era in compagnia, e stata raggiunta da una squadra di sei soccorritori a quota 570 metri. Visto che non si sentiva bene, è stata presa in carico dall’equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza. Imbarcata, è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Bassano.

Passate le 16, poi, una squadra del Soccorso alpino di Asiago si è recata nelle vicinanze del Rifugio Val Formica, ai Larici, nel territorio comunale di Lusiana, dove una 72enne di Spinea (Venezia) aveva riportato una sospetta frattura alla gamba. Imbarellata, l’infortunata è stata trasportata fino al Rifugio per essere trasferita nell’ambulanza partita in direzione di Asiago.