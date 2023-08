Incidente mortale sull’A27: muore un 26enne bassanese. Grave un amico che viaggiava a fianco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un’utilitaria si schianta sul guardrail lungo l’autostrada A27 con due giovani vicentini a bordo e non ci sarà nulla da fare per uno di loro, vale a dire per il passeggero della vettura andata distrutta nella parte anteriore. La vittima aveva 27 anni, e si tratta di un ragazzo di residenza a Bassano del Grappa. Per il momento sono note solo le iniziali – sono G.L. – e nessun’altra indicazione, mentre l’amico che si trovava sul posto di guida è ricoverato da ieri all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Si tratta di una persona di sesso maschile, anch’egli di apparente giovane età. Permane in gravi condizioni ma parrebbe fuori pericolo di vita, salvo complicazioni. Rimane in ogni caso in prognosi riservata. Il dramma risale alle 21.30 di giovedì sera nel tratto tra i caselli di Treviso Nord e Conegliano Veneto, al km 18, in territorio di Villorba, a nord del capoluogo di provincia.

Per il giovane bassanese alla guida non c’è stato nulla da fare: sarebbe deceduto a distanza di pochi minuti dall’impatto tra la sua Renault Clio e le barriere guard-rail che delimitano la carreggiata autostradale. La squadra medica d’emergenza inviata da Treviso ha tentato in ogni modo di stabilizzarne le condizioni in strada dopo l’intervento dei pompieri, ma per il 26enne ormai la morte era inevitabile.

Sul posto lungo l’A27 hanno fatto convergenza Polizia Stradale, ambulanza con squadra medica del Suem e vigili del fuoco, tutti impegnati nei soccorsi e nella messa in sicurezza dell’area dell’incidente. Per ora non risultano note le dinamiche dell’incidente, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Forse una disattenzione, un malessere o una guasto avrebbero determinato la sbandata e il ribaltamento all’impatto sulle barriere. L’auto viaggiava in direzione di Belluno.

