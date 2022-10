Scontro tra un furgone e due auto in statale: pompieri e Suem soccorrono due donne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente a scontro multiplo tra furgone e due automobili stamattina poco dopo le 8 nel territorio comunale di Valbrenta, lungo la strada statale 47 in prossimità della località di Carpanè di San Nazario. Ad avere la peggio sono state due donne, un’anziana di 76 anni e una di più giovane età, la prima estratta dall’abitacolo della vettura incidentata grazie al supporto dei vigili pompieri intervenuti d’urgenza dal distaccamento di Bassano del Grappa.

A rimanere illeso, invece, è stato l’autista del mezzo commerciale, un furgone Iveco Daily comunque seriamente danneggiato dallo schianto sul guardrail della carreggiata opposta rispetto al senso di marcia. Le due donne rimaste ferite, la più grave sarebbe la 76enne che conduceva una Mercedes classe A, sono state trasferite su due autoambulanze all’ospedale San Bassiano, per le prime cure e le valutazioni più approfondite sulle lesioni riportate nell’urto stradale.

Parte anteriore con danni visibili per la Ford Fiesta coinvolta nell’incidente di stamattina, la seconda vettura, da dove almeno la conducente è riuscita ad uscire in piena autonomia in attesa dei soccorsi inviati dal 118. La portata dello scontro tra i tre veicoli e la necessità di favorire i soccorsi hanno indotto le forze dell’ordine – sul posto sono giunti carabinieri e agenti di polizia locale – a deviare il traffico, prima di prendere nota dei rilievi sull’incidente le cui cause rimangono da determinare, così come le responsabilità annesse.

I disagi per la circolazione sono pro seguiti a lungo, con code di alcuni chilometri registrata nell’area intorno a Bassano del Grappa verso la zona del comune “unificato” di Valbrenta, per tutta la mattinata.