Valbrenta punta sul turismo lento: presentati altri dieci itinerari da scoprire

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Con dieci nuovi itinerari ad anello e un video promozionale realizzato esclusivamente da professionisti del territorio, Valbrenta punta ancora sul turismo lento e sostenibile. Il Comune ha presentato, infatti, il terzo volume di Trodoi/Trails, la guida escursionistica bilingue che negli ultimi anni è diventata uno dei principali strumenti di valorizzazione del Canal di Brenta.

La nuova pubblicazione amplia la rete dei percorsi già esistenti accompagnando gli escursionisti alla scoperta di luoghi finora poco conosciuti: dai pascoli del Grappa occidentale alle contrade di Enego, passando per i borghi sopra Valstagna, l’area del lago di Arsiè e le creste dei Loke. Un patrimonio di sentieri che attraversa malghe, terrazzamenti, gallerie della Grande Guerra e antiche fontane, offrendo un viaggio nella storia e nel paesaggio della valle.

Anche questa edizione mantiene la formula dei volumi precedenti, con schede in italiano e inglese, mappe dettagliate, indicazioni tecniche e approfondimenti storici e naturalistici. Tra le novità figura la possibilità di collegare i nuovi percorsi con i venti già esistenti, permettendo di costruire itinerari personalizzati grazie alla segnaletica dedicata.

“Quando abbiamo lanciato il primo volume volevamo semplicemente raccontare il territorio a chi ancora non lo conosceva” spiega il sindaco Luca Ferazzoli, sottolineando come oggi Trodoi/Trails sia diventato “una rete, una comunità e un metodo di lavoro” che coinvolge anche i territori confinanti in una prospettiva di collaborazione sempre più ampia.

Nel frattempo il progetto è cresciuto anche fuori dalle pagine della guida. I canali social (Facebook e Instagram) dedicati raccolgono oltre quattromila follower e sono diventati uno strumento di promozione costante della valle. Attorno all’iniziativa si è sviluppata inoltre una rete composta da guide escursionistiche, Pro Loco, sezioni del Cai, associazioni, volontari ed enti pubblici, che organizzano escursioni, incontri sulla sicurezza in montagna e attività dedicate alla conoscenza dell’ambiente naturale.

Ad accompagnare il lancio del terzo volume arriva anche un nuovo video emozionale, pensato per raccontare il paesaggio e l’identità della Valbrenta. Una scelta che il Comune ha voluto affidare esclusivamente a professionisti nati o residenti nella valle, valorizzando così competenze e creatività locali.

La regia e le immagini portano la firma del filmmaker e fotografo outdoor Matteo Mocellin, mentre la colonna sonora originale è stata composta dal musicista valbrentano Marco Crivellaro, autore di musiche per produzioni Netflix e premiato nel 2025 con il Mercurio d’Argento per la migliore colonna sonora.

Trodoi/Trails è un progetto promosso dal Comune di Valbrenta, nato da un’idea della presidente del Consiglio comunale Michela Gabrielli. La guida sarà disponibile nei punti di informazione turistica, nelle strutture ricettive e nelle attività commerciali del territorio, oltre che scaricabile gratuitamente in formato digitale.

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