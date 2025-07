Vede una luce nella notte e allerta i soccorsi, ma erano due campeggiatori

Ha temuto che potesse trattarsi di qualcuno in difficoltà e, responsabilmente, ha tentennato e poi allertato il numero di emergenza 112. Quella luce, per fortuna, apparteneva a due escursionisti che stavano per trascorrere la notte in tenda.

E’ accaduto ieri sera alle 22.50 circa, quando su richiesta dei carabinieri di Bassano del Grappa, la centrale di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, a seguito della segnalazione di una persona che, da dove si trovava nella frazione di San Gaetano, continuava a vedere una luce fissa, stimata all’altezza del sentiero 933 del Monte Grappa. In contatto telefonico, la chiamante aveva spiegato di essere rimasta nel dubbio se allertare o meno, pensando si potesse trattare di escursionisti in transito, ma poi notando la luce sempre ferma nello stesso punto, temendo fosse qualcuno in difficoltà, aveva avvisato il 112. Una squadra di soccorritori è quindi partita dall’alto, una dal basso e hanno così potuto verificare che si trattava di due persone che avevano piantato la tenda per bivaccare lungo il sentiero 934. Stavano bene e non avevano bisogno di aiuto. L’allarme è quindi rientrato.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.