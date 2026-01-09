Viola il divieto di accesso ai locali pubblici: denunciato a piede libero dalla Polizia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stava uscendo da un esercizio commerciale di via De Blasi a Bassano del Grappa, per attraversare poi la strada e dirigersi verso un parchetto pubblico situato in largo Parolini. E magari sarebbe pure passato inosservato, se non fosse stato per l’andatura frettolosa che l’ha tradito. È in queste circostanze che la Polizia di Stato di Bassano è giunta a denunciare a piede libero un uomo già gravato da numerose segnalazioni.

I fatti risalgono alle 11.30 circa dello scorso 3 gennaio. L’uomo, una volta fermato, è stato identificato dagli agenti in un marocchino, classe 1977. Su di esso, in particolare, pendeva il provvedimento emesso dal questore di Vicenza relativo al divieto d’accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze di tutti i locali pubblici siti nel territorio della provincia per la durata di due anni dalla notifica. L’uomo è stato quindi accompagnato in questura, dove, oltre ad essere denunciato per la violazione del provvedimento, veniva effettuata segnalazione alla questura berica per l’emissione del foglio di via obbligatorio dal comune di Bassano.

– – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.