Dosi di hashish già pronte per lo spaccio: denunciato un 20enne di origine albanese

Era intento a consumare il suo drink in compagnia di altri giovani, seduto all’aperto nel plateatico di un locale di Rossano Veneto. Almeno fino a quando non è sopraggiunta una pattuglia della Polizia di Stato di Bassano del Grappa. È in tale circostanza che gli agenti sono arrivati a denunciare a piede libero un ragazzo, 20enne di origine albanese, per detenzione di droga ai fini di spaccio.

I fatti risalgono alle ore 21.40 circa del 6 gennaio scorso. Il giovane, residente a Cassola, alla vista della volante gettava frettolosamente qualcosa nell’aiuola vicina al suo tavolo. Recuperato da uno degli agenti, il “bottino” è risultato consistere in cinque bustine di plastica trasparente contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 15,5 grammi.

Il 20enne, inizialmente poco collaborativo, si è poi attribuito la proprietà dello stupefacente sequestrato dalla Polizia, già ripartito in dosi pronte per lo spaccio. Al giovane, inoltre, è stato sequestrato il telefono cellulare, allo scopo di raccogliere elementi utili a individuare le fonti di spaccio e gli acquirenti. Le perquisizioni personali e domiciliari, invece, hanno dato entrambe esito negativo.

