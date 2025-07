Weekend di controlli straordinari dei Carabinieri: denunciati tre clandestini marocchini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Quello trascorso è stato un fine settimana di intenso lavoro per i Carabinieri di Bassano del Grappa. Nell’ambito delle disposizioni emanate dal Comando Provinciale di Vicenza, i militari hanno condotto una serie di controlli straordinari del territorio, finalizzati al contrasto dei reati in genere.

Gli accertamenti hanno condotto alla denuncia di un 18enne cittadino marocchino per ingresso e soggiorno illegale sul territorio nazionale, oltre che al deferimento di un 27enne e un 24enne, connazionali, per non aver ottemperato all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale. I tre sono risultati tutti sprovvisti di qualsiasi documento di riconoscimento/di soggiorno; si è scoperto inoltre, a seguito di ulteriore e più approfondito controllo, che il 27enne e il 24enne non hanno ottemperato agli ordini del Questore di Milano di abbandonare il territorio dell’Unione Europea entro 7 giorni.

Denunciato anche un 30enne di Cassola per guida in stato di ebbrezza: sottoposto ad accertamento dai militari mentre percorreva via Nardi a Romano d’Ezzelino, è risultato positivo con un tasso pari a 1,18 g/l. Motivo per il quale gli è stata ritirata la patente. Sanzionate per “ubriachezza” anche due 30enni originarie di Romania e Moldavia, le quali, in occasione di un controllo effettuato dai Carabinieri di Nove presso il parco di via S.S. Trinità a Bassano, presentavano evidenti sintomi di alterazione psico-fisica. I militari di Nove, infine, hanno provveduto a segnalare al Prefetto di Vicenza, per uso personale di sostanze stupefacenti, un 21enne di Colceresa, il quale, sottoposto ad accertamento in via Olmi a Schiavon, veniva trovato in possesso di 0,49 grammi di “hashish”.

