Italiana 42enne scomparsa in Tunisia, si attiva la Farnesina

C’è apprensione per, a Sidi Bou Said.

Le sue tracce sono sparite improvvisamente nove giorni fa, quando la madre l’ha sentita per l’ultima volta al telefono, ma lo smartphone stava dando problemi. E così, quando Valentina non si è fatta sentire nei due giorni successivi, la famiglia non si è preoccupata eccessivamente. Quel telefono, però, è rimasto muto e così il fratello e i genitori della 42enne hanno iniziato a sondare i social alla ricerca di notizie della ragazza che in Tunisia vive da sola e collabora, come consulente dei diritti umani, con agenzie umanitarie.

Venerdì la famiglia di Valentina ha presentato una denuncia di scomparsa ai carabinieri ed è scesa in campo anche la Farnesina con l’ambasciata d’Italia a Tunisi che sta seguendo il caso. Dal Ministero spiegano che “La Sede ha sollecitato formalmente le autorità tunisine, trasmettendo ogni opportuna informazione sulla vicenda ed ha altresì provato a contattare la connazionale utilizzando i numeri forniti dalla madre della stessa, senza tuttavia ottenere alcun riscontro”. “L’Ambasciata” aggiunge il Ministero degli Esteri “continua a seguire il caso, mantenendo i contatti con le Autorità locali e con la madre della connazionale”.

Le amiche raccontano che di recente Valentina avrebbe attirato l’attenzione di un uomo e avrebbe ricevuto delle avances da parte sua. La donna, però, le avrebbe respinte. I racconti sono al vaglio delle autorità locali, che hanno già effettuato sopralluoghi nella casa della Greco.