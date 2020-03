Al San Bassiano la seconda vittima di Covid-19 nel vicentino. 1318 i positivi in Veneto

C’è una seconda vittima da nuovo Coronavirus nel Vicentino, dopo il decesso di un’anziana ieri all’ospedale di Vicenza: si tratta di un paziente dell’ospedale di Bassano, originario di Castelfranco Veneto, ricoverato da ieri in terapia intensiva. Si tratta della 32esima vittima in Veneto. A comunicare il decesso, il presidente Luca Zaia durante il consueto punto stampa delle ore 12. I casi di positività al contagio (bollettino delle 7.30 del 12 marzo) in regione sono 1.318 i casi di positività: ben 269 in più rispetto a ieri.



I pazienti ricoverati nei reparti di malattie infettive sono 308, quelli in terapia intensiva 83 (due più del report di ieri pomeriggio). Nell’ordine, Padova, Treviso e Venezia rimango le province più esposte al contagio e i cui ospedali sono maggiormente sotto pressione.

Per quel che riguarda la provincia di Vicenza, i residenti contagiati, secondo il bollettino mattiniero dell’Azienda Zero, sono 122. Otto i ricoveri in terapia intensiva all’ospedale di Vicenza.