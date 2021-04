Bimba di 5 mesi operata agli occhi dalle èquipe unite dei reparti di Santorso e Bassano

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Due primari e i rispettivi reparti di altrettanti ospedali accomunati dalla stessa azienda sanitario di appartenenza si sono “alleati” per fornire una speranza a una neonata e alla sua famiglia. Una bambina di 5 mesi che non ha ancora visto la luce, in senso letterale, a causa di una grave forma di cataratta congenita bilaterale, ha congiunto le èquipe di specialisti di Bassano e Santorso che hanno unito le forze per restituirle la vista.

È accaduto nei giorni scorsi al San Bassiano, dove la piccola paziente è stata operata dalla dott.ssa Simonetta Morselli, direttore di Oculistica per il distretto 1 bassanese, e dal suo collega dott. Antonio Toso, omologo direttore per l’ospedale Alto Vicentino.

A spiegare il ruolo fondamentale di questa collaborazione è la stessa dott.ssa Morselli: “Questo tipo di interventi è piuttosto complesso, tanto è vero che in tutto il Nord Italia vi sono pochi centri nei quali vengono eseguiti. E anche per il chirurgo sono impegnativi: si tratta infatti di operare per alcune ore fissando l’ingrandimento dell’area in cui si va ad agire, con movimenti che devono essere incredibilmente precisi, e in questo tipo di operazioni non c’è possibilità di utilizzare un robot: fondamentale è la manualità di chi esegue l’intervento. Per queste ragioni non è sostenibile per un solo chirurgo operare entrambi gli occhi in contemporanea, perché la fatica e lo stress andrebbero a incidere sulla sicurezza dell’esecuzione durante l’intervento nel secondo occhio e per garantire sempre un secondo chirurgo pronto a subentrare, come peraltro avviene in qualsiasi altra chirurgia complessa, e non da ultimo, per non dover sottoporre il piccolo paziente a un secondo intervento differito in anestesia generale. Per tutte queste ragioni è stato fondamentale che operassimo insieme“.

Un’operazione complessa, come sottolinea anche il dott. Toso: “La cataratta congenita è una patologia che presenta una incidenza compresa tra 3-15 casi ogni 10.000 nuovi nati nel mondo. Nella maggior parte dei casi la causa della cataratta congenita è sconosciuta, in altri casi è dovuta a modificazioni genetiche, a infezioni intrauterine della madre durante la gravidanza o a malattie metaboliche. È necessario intervenire tempestivamente, a volte anche tra la quarta e sesta settimana di vita per evitare il fenomeno della deprivazione visiva o ambliopia, ovvero il più comunemente noto “occhio pigro”: non arrivando la corretta immagine alla corteccia cerebrale durante i primissimi mesi di vita, il cervello stesso disattiva parzialmente o del tutto i segnali provenienti dall’occhio. Non solo: dopo l’intervento è necessario avviare una corretta e lunga riabilitazione visiva al fine di sradicare al meglio questa anomala risposta del cervello. E qui occorre la dedizione dei medici oculisti, degli ortottisti e dei genitori”.

L’intervento eseguito è in realtà solo l’ultimo esempio di una collaborazione che è costante tra i due reparti di Oculistica di Bassano e Santorso: “Entrambi svolgono in autonomia tutte le tipologie di operazioni – precisa la dott.ssa Morselli – ma per gli interventi più complessi c’è un reciproco supporto, con il dott. Toso che viene coinvolto nei casi più complessi di chirurgia vitreo-retinica, operando anche qui a Bassano, mentre io posso operare anche a Santorso se si tratta di pazienti con situazioni particolarmente delicate per quanto riguarda le patologie della cornea. L’interscambio e il confronto sono continui, così come la collaborazione sul piano organizzativo”.