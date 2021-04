La scledense Laura Dalla Vecchia presidente designata di Confindustria Vicenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Consiglio generale di Confindustria Vicenza ha designato oggi Laura Dalla Vecchia presidente degli industriali vicentini per il mandato 2021-2025.

L’imprenditrice scledense, già sarà proposta al voto dell’Assemblea Generale per l’elezione, che avverrà nel mese di maggio. Laureata in Architettura allo Iuav di Venezia, è presidente del Consiglio di amministrazione di Polidoro, azienda di Schio che progetta e produce bruciatori per la combustione a gas.

Nella squadra dell’uscente Luciano Vescovi è vicepresidente con delega alle relazioni industriali, oltre ad essere presidente della sezione meccanica metallurgica ed elettronica di Confindustria Vicenza. Dal 2016 è anche componente del Consiglio generale di Federmeccanica e dal 2020 è componente del gruppo tecnico di Confindustria per il lavoro, le relazioni industriali e Welfare. Nel suo percorso nell’associazione degli industriali berici, ha ricoperto anche il ruolo di presidente del Raggruppamento Alto Vicentino e di componente del Consiglio Generale di Confindustria. Laura Dalla Vecchia è inoltre presidente della Casa Editrice Neri Pozza.

Con 1.600 aziende associate, che contano 85 mila dipendenti, Confindustria Vicenza è una delle più grandi associazioni territoriali a livello nazionale. E sarà per la prima volta guidata da una donna.

“Per la prima volta nei suoi 76 anni di vita Confindustria Vicenza ha eletto una donna come presidente – ha commentato il sindaco di Vicenza Francesco Rucco – per cui va dato atto agli industriali vicentini di aver voluto lanciare un forte segnale di rinnovamento. Da sindaco della città e da presidente della provincia porgo a Laura Dalla Vecchia le mie congratulazioni per la nomina a presidente, un ruolo che sono sicuro sarà in grado di ricoprire con capacità e lungimiranza. Mi auguro di poter iniziare presto a confrontarci sui vari temi che attendono la nostra comunità, al fine di condividere le azioni strategiche per un pronto rilancio della nostra economia. La città e la sua provincia devono farsi trovare pronte per cogliere tutte le opportunità senza lasciare indietro nessuno. Colgo anche l’occasione per ringraziare il past president Luciano Vescovi per il lavoro svolto finora”.