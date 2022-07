Buone notizie per i sanitari dell’Ulss7: gli straordinari ad agosto in busta paga

Saranno pagati ad agosto gli straordinari al personale sanitario della Ulss 7 Pedemontana. L’ok all’accordo tra con la direzione generale è arrivato da tutte le organizzazioni sindacali ed è stato giudicato da Carlo Bramezza, Dg dell’azienda sanitaria, «un altro segnale concreto di attenzione verso i nostri dipendenti».

L’intesa è stata condivisa da tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro: Cgil, Cisl, Uil, Fsi e Nursing Up ed già stata calendarizzata la sua sottoscrizione definitiva per il 12 luglio, in occasione del prossimo incontro del tavolo sindacale aziendale.

L’accordo definisce i criteri e tempi per la gestione dell’orario straordinario: in particolare è prevista la possibilità per il lavoratore di scegliere, entro il mese di luglio, se utilizzare gli straordinari come recupero ore oppure richiederne il pagamento. In questo caso gli straordinari relativi agli anni 2020 e 2021 saranno liquidati con la busta paga di agosto. Sempre nell’intesa sottoscritta sono state inoltre individuate le modalità di regolazione della gestione e retribuzione degli straordinari per il 2022.

«Con questo accordo – sottolinea Carlo Bramezza – dimostriamo concretamente, ancora una volta, il nostro rispetto e attenzione nei confronti dei nostri lavoratori. Conosciamo bene l’impegno e la dedizione con cui hanno lavorato in particolare dal 2020 ad oggi, e continuano a farlo, per assistere i cittadini e tutelare la salute pubblica».

L’intesa vuole anche dimostrare l’attenzione della direzione dell’Ulss 7 Pedemontana al dialogo con le organizzazioni sindacali: «L’intesa – sottolinea Michela Conte, direttore amministrativo dell’azienda – è anche l’occasione per valorizzare il lavoro svolto dall’Organismo Paritetico per l’innovazione aziendale, di cui fanno parte appunto anche le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l’intesa, ed è la dimostrazione che rappresentanti dei lavoratori e azienda hanno obiettivi comuni, seppur con ruoli e responsabilità diverse».