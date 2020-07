Cantiere del ponte degli Alpini, via le ture dall’alveo del Brenta: le modifiche alla viabilità

Da domani 28 luglio sino al 31 luglio prossimo, e comunque fino alla fine delle operazioni, a Bassano del Grappa verrà chiuso al transito un tratto di via Volpato, sulla destra Brenta, per consentire la rimozione, a colpi di scavatore, del materiale utilizzato per le ture presenti nell’alveo del fiume dove è attivo il cantiere per il consolidamento del ponte degli Alpini.

In particolare sarà vietato il transito, anche pedonale, del tratto di via Volpato necessario per le operazioni di carico del materiale inerte, in corrispondenza dell’accesso all’alveo del cantiere, con gestione del passaggio dei mezzi operativi lungo via Volpato con moviere. Divieto di transito anche nel tratto sud di via Volpato, da via Angarano a via Colombare, mentre sarà permesso il transito solo a residenti e frontisti del tratto in questione e del tratto di via Colombare tra vicolo Volpato e via Volpato.

Divieto di transito anche nel tratto nord di via Volpato, dall’incrocio con vicolo Volpato e fino al tratto nel quale saranno effettuate le operazioni di carico del materiale inerte; sarà consentito il transito solo a residenti e frontisti del tratto in questione con istituzione di doppio senso di circolazione e contemporaneo senso unico alternato, autorizzando il transito ai soli residenti e frontisti del tratto in questione, con accesso da vicolo Volpato.