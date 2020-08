Scarica elettrica da 20 mila volts su un operaio: è in gravi condizioni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Drammatico infortunio sul lavoro questa mattina intorno alle 11 in un’azienda di Cassola: un operaio è rimasto folgorato da una scarica da 20 mila volts e si trova ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

L’uomo stava operando all’esterno di un capannone in via Nardi, per alcuni lavori sul tetto e si trovava in alto, all’interno di una piattaforma aerea: per cause in corso di accertamento da parte di tecnici Spisal è entrato in contatto con i fili di media tensione ed è stato colpito dalla scarica elettrica, rimanendo bloccato e riverso sul fondo del pianale della piattaforma stessa.

I vigili del fuoco, arrivati da Bassano insieme a un’ambulanza dell’ospedale, hanno inizialmente provato ad operare con una manovra a mano da terra, ma la piattaforma risultava bloccata dal pulsante di emergenza. Il ferito è stato quindi raggiunto con un’altra piattaforma, dopo che l’Enel ha staccato l’energia elettrica dalla linea. Un operatore, raggiunta la sommità ha quindi staccato il pulsante d’emergenza e il cestello è stato abbassato, consentendo di soccorrere l’operaio, che era cosciente. L’uomo è stato subito assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale in codice rosso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Notizia in aggiornamento