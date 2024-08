Nuovi varchi a Mussolente e Cassola: dal Ministero 164 mila euro

Si stringono le maglie della rete di videosorveglianza dei Comuni di Cassola e Mussolente, dove stanno per essere installati dodici nuovi varchi elettronici per la lettura delle targhe. Le due municipalità, che da diversi anni gestiscono in partnership il servizio di polizia locale, sono infatti risultate beneficiarie di un contributo ministeriale del valore di 164 mila euro.

Fondi destinati a far decollare un progetto messo a punto con l’obiettivo di potenziare il sistema di telecamere attualmente in funzione nel territorio cassolese e in quello misquilese con l’inserimento di ulteriori dispositivi abilitati al riconoscimento delle targhe di auto, moto e camion.

“Si tratta di strumentazioni molto utili, ad esempio, per l’individuazione di irregolarità di tipo amministrativo (come la mancata revisione del veicolo o l’assicurazione scaduta) ma non solo – spiega il sindaco di Cassola Giannantonio Stangherlin –. Questi apparecchi servono anche per l’individuazione di veicoli segnalati dalle altre forze di polizia in quanto ritenuti sospetti e per garantire quindi un controllo più capillare del territorio e una maggior sicurezza a cittadini ed aziende”.

“Attraverso questo contributo e con l’implementazione della videosorveglianza dimostriamo innanzitutto uno dei tre valori che ci hanno contraddistinto in campagna elettorale: la continuità – aggiunge il primo cittadino di Mussolente Ellena Bontorin -. Con l’amministrazione precedente abbiamo lavorato senza sosta fino all’ultimo giorno partecipando anche a bandi come questo, non sapendo se saremmo stati ancora noi ad amministrare Mussolente ma con il desiderio di essere fino alla fine a servizio dei misquilesi. Migliorare la sicurezza del nostro territorio é tra le nostre priorità e con il servizio associato di polizia locale con il comune di Cassola stiamo ottenendo ottimi risultati”.

Il costo complessivo dell’operazione si attesta sui 214 mila euro, 50 mila dei quali saranno coperti (in quota parte) dai bilanci comunali e il resto dai fondi ministeriali. Nell’ambito dell’intervento, a Cassola, in aggiunta ai quattro varchi già attivi, saranno posizionati altri nove dispositivi “leggi–targa”: in via Rossano, in via Balbi, in via Marini, in via Grande, in via Croceron, in via Papa Giovanni Paolo II (due lungo questa strada) e in viale Venezia.

A Mussolente invece, dove oggi i punti di rilevazione di questo tipo sono due, si andranno ad installare tre nuovi apparecchi in via Mazzini, via Eger e via Vittoria. I tempi per la concretizzazione dell’intervento saranno relativamente brevi: entro l’anno, infatti, bisognerà procedere con l’affidamento dei lavori.