Previsioni meteo 4-6 agosto: instabilità ma poi temperature in salita

Qui di seguito le previsioni meteorologiche di Arpav per questa settimana.

Evoluzione generale

La saccatura giunta lunedì dal Nord Atlantico sull’Italia, vi isola un minimo barico che poi sposta gradualmente verso sud-est; sul Veneto ne consegue a inizio periodo un significativo calo termico e una marcata instabilità con varie precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in seguito una variabilità residua con più spazi di sereno, precipitazioni più rade e temperature in ripresa anche significativa.

Il tempo oggi

Lunedì 3

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Instabilità e cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto; precipitazioni sparse o a tratti diffuse, con vari rovesci e temporali; temperature in diminuzione localmente anche sensibile rispetto ai giorni precedenti, fino a valori sotto la norma.

Tempo previsto

Martedì 4. Il tempo sarà instabile con cielo in prevalenza nuvoloso o a tratti molto nuvoloso, anche se saranno probabili delle schiarite specie verso sera a partire da nord-ovest.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso alta (75-100%) per fenomeni da diffusi a sparsi, in vari casi a carattere di rovescio o temporale, comunque in diradamento verso sera almeno sulle zone montane e pedemontane.

Temperature. In calo soprattutto riguardo ai valori massimi su valori sotto la norma, con minime in molti casi raggiunte alla sera.

Venti. In quota prevalentemente moderati ma a tratti anche localmente tesi, fino al mattino con direzione variabile e poi da nord-est; altrove deboli o a tratti moderati con direzione variabile, a parte un po’ di rinforzi nord-orientali sulla costa a fine giornata; probabili raffiche nelle aree temporalesche.

Mare. Poco mosso, od al più temporaneamente mosso al largo nelle ore notturne.

Mercoledì 5. Residua variabilità, con spazi di sereno più ampi all’inizio sulle zone interne, alcuni addensamenti nuvolosi nelle prime ore soprattutto sulle zone più ad est e nelle ore pomeridiane su quelle montane.

Precipitazioni. Probabilità nel complesso bassa (5-25%) di fenomeni al più sparsi con locali rovesci o temporali, soprattutto nelle prime ore su costa e zone adiacenti, nel pomeriggio in montagna.

Temperature. Per le minime prevarrà un lieve calo, le massime aumenteranno.

Venti. In quota, perlopiù moderati da nord-est; altrove deboli con direzione variabile, salvo una maggior prevalenza di venti nord-orientali sulla costa per moderati rinforzi.

Mare. Da mosso a poco mosso, con graduale attenuazione da nord del moto ondoso.

Tendenza

Giovedì 6. Sarà presente un po’ di variabilità soprattutto sulle zone montane e pedemontane, dove dal pomeriggio potrà esserci qualche maggiore addensamento nuvoloso con probabilità di alcune precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale, per il resto ci saranno ampi spazi di sereno specie fino al mattino; temperature in aumento.

Venerdì 7. Cielo perlopiù da poco nuvoloso a sereno, salvo addensamenti sparsi nelle prime ore, che si potranno eventualmente associare a qualche precipitazione in genere di modesta entità; temperature minime in aumento; temperature massime in contenuto aumento su costa e bassa pianura, senza notevoli variazioni altrove.