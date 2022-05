Schianto Vespa-auto: gravissimo l’ex ciclista Sonda

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tutto il Bassanese è in ansia per la vita di Dario Sonda, 31enne vittima nella serata di venerdì scorso di un drammatico incidente stradale in via Portile a San Giuseppe di Cassola.

Sonda, molto conosciuto per i suoi trascorsi nel cicismo, sposato e padre di due bambini in tenera età, stava andando al lavoro in Vespa per il turno notturno a Romano d’Ezzelino quando i suo mezzo si è schiantato, all’altezza di Borgo Isola, su una Bmw che, provenendo dalla direzione opposta, aveva iniziato la manovra di svolta a sinistra.

L’impatto è stato violento: Sonda, sbalzato ad alcuni metri di distanza e privo di sensi, è subito stato soccorso e trasportato all’ospedale di Bassano, ma poi ne è stato disposto il ricovero nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza in prognosi è riservata.

I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Romano. Campione mondiale juniores 2009 per la categoria scratch, cassolese di origine e residenza, Dario Sonda si è poi appassionato di motori, partecipando anche e nel 2020 al Rally Città di Bassano. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Romano.