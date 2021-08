Tutto il Bassanese tifa Eyob Faniel: domenica la sua maratona alle Olimpiadi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Attese e speranze nel Bassanese per la competizione olimpica che domenica attende a Tokyo Eyob Faniel. Classe 1992, primatista azzurro nella maratona, l’8 agosto correrà per le strade della capitale nipponica per la classica gara che chiude il cartellone delle Olimpiadi.

Nato ad Asmara (Eritrea), vive in Italia dal febbraio 2004 quando, insieme alla famiglia, ha raggiunto il padre che si era trasferito qui nel 1998. 29 anni a novembre, oltre che maratoneta è anche un mezzofondista italiano e detiene i record italiani della maratona, mezza maratona e dieci chilometri su strada. Il primato nazionale nella maratona risale al 23 febbraio del 2020 a Siviglia con 2h07:19, superando così il record del campione olimpico Stefano Baldini (2h07:22).

A Cassola – Comune dove ha vissuto a lungo prima di trasferirsi a Bassano del Grappa – si accende il tifo per il primatista azzurro che rappresenterà l’Italia nella gara più lunga e più difficile dei Giochi olimpici: sulla facciata della sede comunale di San Giuseppe è già apparso uno striscione di incoraggiamento e sostegno dedicato al giovane podista e in paese si attende con trepidazione e anche con il giusto orgoglio l’inizio della grande sfida su 42 chilometri, visibile in Italia a partire dalla mezzanotte tra sabato e domenica.

1 di 4

“Noi cassolesi – spiega l’assessore allo sport e alla cultura Marta Orlando Favaro – ci sentiamo molto vicini ad Eyob. Proprio a Cassola, infatti, questo campione ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dell’atletica leggera: si è allenato nel nostro stadio, sotto la guida dello staff del premiato Gruppo sportivo Marconi e del tecnico Marco Maddalon. Per molti anni, inoltre, è stato anche nostro concittadino”. I cassolesi hanno seguito con crescente soddisfazione le sue imprese sportive. “Forza Eyob! La tua Cassola è con te. La tua storia personale e la tua carriera sportiva sono un grande esempio per i nostri ragazzi e per tutti coloro che credono nello sport e nella dedizione e nell’impegno che esso richiede” conclude l’assessore.

Atleta delle Fiamme Oro Padova, Eyob Faniel proprio a Cassola ha ricevuto la cittadinanza italiana, nell’ottobre 2015. Per un periodo ha lavorato come manutentore in piscina e sportivamente ha anche un trascorso da calciatore. Dalla seconda parte del 2016 viene allenato da Ruggero Pertile, uno dei migliori maratoneti azzurri di sempre. Nel 2017 ha fatto il debutto in azzurro nella Coppa Europa dei 10 mila metri e poi ha vinto la maratona di Venezia in 2h12:16. Ha conquistato la medaglia d’oro a squadre in maratona nel 2018 agli Europei di Berlino. Alla fine del 2020 ha realizzato anche il primato italiano dei 10 km su strada (28:08) e nel 2021 quello di mezza maratona con 1h00:07. Ha due figlie: nell’ottobre 2016 è diventato papà della piccola Wintana e nel giugno 2020 di Liya.



Quando ha saputo della convocazione azzurra per le Olimpiadi, su Facebook il maratoneta ha dedicato un messaggio commuovente alla madre: “Hai sempre superato tutti gli ostacoli da sola, hai sacrificato la tua vita prima per l’indipendenza Eritrea (16 anni di guerra) e poi per i tuoi tre figli molto impegnativi e che ancora adesso da maggiorenni ti mettono in difficoltà. Sei la mia Eroina e grazie ai tuoi sacrifici e insegnamenti ora vado alle Olimpiadi, spero di renderti orgogliosa perché correrò per te l’8 agosto. Una volta ho letto una frase che diceva ‘se c’è qualcuno che crede che i supereroi esistano solo nei film è perché non ha conosciuto mia madre’. Credo che ti calzi a pennello la frase! Ti amo Mamma“.