Raffica di furti nelle case: il Comune rafforza la vigilanza e chiede aiuto ai cittadini

“Mantenere alta l’attenzione”. A chiederlo è il Comune di Colceresa attraverso i canali di comunicazione social, chiedendo la collaborazione dei propri concittadini. Chiamati a far da vigili sentinelle rispetto a quello che succede nel territorio frutto dell’unione recente tra le località Mason e Molvena, scenario di una molteplicità di furti in abitazioni private nel corso dell’estate.

Un fenomeno criminale diffuso che ovviamente non riguarda il solo territorio comunale, in realtà tutta la provincia, ma che si acuito negli ultimi tempi in un comune come Colceresa si sarebbe acuito in maniera preoccupante. Si contano a decine le denunce per le intrusioni di ignoti tentate o portate a termine.

Con il corollario delle comprensibili doglianze dei cittadini di Mason, Mure e Molvena colpiti nei propri effetti personali e nella loro sfera privata, oltre che danneggiati. Da oggi in poi e ancor più rispetto al passato saranno proprio loro a costituire la “prima linea di difesa” da ladri e furfanti che si aggirano per il paese. Con la polizia locale a vigilare in maniere più intensa in base alle direttive imposte dall’amministrazione comunale. La percezione di sicurezza, insomma, deve aumentare, e serve il contributo di tutti. “In relazione ai numerosi furti che si sono verificati negli ultimi giorni – si legge nel testo pubblicato oggi pomeriggio – nel territorio comunale, l’amministrazione Comunale con l’Ufficio di Polizia Locale informa di aver preso contatto con le forze dell’ordine che stanno costantemente monitorando la situazione. Le stesse forze dell’ordine raccomandano di segnalare prontamente al numero 112 ogni situazione anomala o sospetta, in particolare veicoli (possibilmente precisando modello, colore, numero di targa, numero di persone a bordo) o persone (possibilmente con descrizione fisica) sospetti”.

Agli occhi umani di polizia locale e carabinieri quando presenti e a quelli elettronici delle telecamere pubbliche e private si dovranno affiancare quelli di ciascuno in paese. “Si invita tutta la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e, al fine di raggiungere un’efficace azione di contrasto di tali atti criminosi, si raccomanda la massima collaborazione”.