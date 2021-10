Covid, Ulss 7: aperte agli over 60 le prenotazioni per la terza dose di vaccino

L’Ulss 7 Pedemontana ha esteso anche a tutti gli over 60 la possibilità di prenotare la terza dose di vaccino anti-Covid, che come noto ha la funzione di “richiamo” con l’obiettivo di mantenere nel tempo un adeguato livello di risposta immunitaria.

Anche per i sessantenni, la dose “booster” può essere somministrata con un intervallo di tempo minimo di 6 mesi dalla precedente somministrazione e in ogni caso, qualsiasi sia il tipo di vaccino utilizzato per il ciclo primario, per la terza dose sarà usato esclusivamente il vaccino Pfizer.

“Come si ricorderà, abbiamo iniziato a vaccinare i sessantenni alla fine di aprile – sottolinea il direttore generale Carlo Bramezza – e ora, a poco più di sei mesi di distanza, offriamo anche a questa fascia di popolazione la possibilità di tutelarsi ulteriormente contro il virus, mantenendo il più possibile elevato il proprio livello di anticorpi e quindi di protezione. In questo modo giochiamo di anticipo sulla base delle esperienze registrate in altri Paesi, dove dopo alcuni mesi dalla vaccinazione si è osservato un significativo calo dell’efficacia del vaccino, ma anche come una terza dose consenta effettivamente di riportare l’immunità ad alti livelli”.

La prenotazione – avverte l’azienda socio-sanitaria – può essere fatta come sempre online, tramite il portale regionale accessibile dal sito dell’Ulss 7 Pedemontana: il sistema abiliterà gli utenti man mano che saranno trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente somministrazione.