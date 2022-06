Crolla la tettoia del palco del concerto di Elisa: due addetti feriti. Evento rinviato

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Stavano montando il palco per il concerto di Elisa di domani, che darà avvio al suo tour: improvvisamente la tettoia, già montata, è crollata sul palco ferendo, per fortuna in modo non grave, due operai addetti al montaggio.

Il concerto di domani sera presso il parco Ragazzi del 99, è l’avvio del nuovo tour dell’artista di Monfalcone, “Back to the future”. L’incidente è avvenuto poco dopo le 13: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. La tettoia del palco già montata si è piegata a 45 gradi, crollando sulla base del palco.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’area transennandola, mentre i due feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118. Sul posto è intervenuto anche il personale dello Spisal, i carabinieri e la polizia di Stato. Nel pomeriggio un’autogru è entrata in azione per la rimozione del tetto.

Il concerto, che era sold out, è stato rinviato: la nuova data del concerto della cantante sarà comunicata nei prossimi giorni.