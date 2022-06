G7 in Germania, Draghi: “Se Kiev perde, tutte le democrazie perdono”

Al Summit ha preso parte in videoconferenza anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier Mario Draghi dandogli il benvenuto ha detto: “Siamo uniti con l’Ucraina perché se Kiev perde, tutte le democrazie perdono. Se dovesse succedere sarà più difficile sostenere che la democrazia è un modello di governo efficace. Voglio ringraziare il Presidente Zelensky per il benvenuto eccezionale a Kiev”.

“Putin non deve vincere e la candidatura di Kiev all’interno dell’Unione è importante non solo per loro ma anche per lo stesso Continente. L’Unione Europea – continua il presidente del Consiglio – ha mutato in modo profondo il suo atteggiamento verso i Paesi vicini, la sua strategia di lungo periodo. È un cambiamento molto importante”.