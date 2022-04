Dà fuoco all’abitazione dopo un litigio: danni ingenti e due feriti. 24enne denunciata

Il litigio la sera, poi nel corso della notte il fuoco appiccato nell’appartamento, che ha provocato ustioni a lei e all’amico con cui aveva litigato. Una ragazza di 24 anni è stata per questo denunciata con l’accusa di lesioni personali aggravate e danneggiamento a seguito di incendio.

I fatti sono accaduti a Bassano del Grappa e risalgono alla notte scorsa, alle due e mezza, quando al numero di emergenza 112 è arrivata la chiamata di una donna che richiedeva aiuto per un incendio divampato nella propria abitazione. L’equipaggio dei carabinieri incaricato, in breve tempo ha raggiunto l’indirizzo, notando del fumo fuoriuscire dal primo piano di una bifamiliare, ed una giovane donna che per paura delle fiamme si è lanciata dal primo piano, cadendo malamente a terra.

La giovane, Ilenia Dal Ben, classe 1998, è stata assistita da militari dell’Arma e identificata insieme all’amico che stava ospitando in casa, Vincent Ernest De Moliner, di 26 anni, anche lui con ferite da bruciature in varie parti del corpo. Entrambi sono stati portati in ospedale per le cure del caso.

Gli inquirenti, coordinati dalla pubblico ministero di turno Cristina Carunchio, hanno quindi iniziato le indagini, accertando che la sera precedente i due giovani avevano avuto un’accesa discussione originata da futili motivi, al termine della quale, la ragazza ha deciso di dare alle fiamme l’abitazione. Nel frattempo, i vigili del fuoco di Bassano hanno domato l’incendio, che ha provocato danni importanti all’immobile.

Il 26enne nel pomeriggio di giovedì 28 aprile à stato dimesso dall’ospedale San Bassiano con una prognosi di 35 giorni salvo complicazioni, mentre la 24enne è stata tenuta in ospedale in osservazione ma per lei pm e carabinieri hanno fatto scattare la denuncia per lesioni personali aggravate e danneggiamento a seguito di incendio.