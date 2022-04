Conference League, semifinale di andata: la Roma pareggia a Leicester

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’unica squadra italiana rimasta nelle Coppe europee, la Roma, strappa un pareggio a Leicester nella semifinale di andata di Conference League: 1-1. Giallorossi in vantaggio dopo 15 minuti di gioco con il capitano Lorenzo Pellegrini; gli inglesi pareggiano al 67′ grazie a un’autorete di Mancini pressato da Lookman su cross dalla sinistra, a due passi dalla porta difesa da Rui Patricio. Tutto rimandato al 5 maggio, alla sfida di ritorno che andrà in scena in uno stadio Olimpico già da tempo tutto esaurito. Nell’altra semifinale di andata, il Feyenoord in Olanda supera 3-2 l’Olympique Marsiglia.

Una buona Roma regge il ritmo alto delle Foxes britanniche. Per volare alla finalissima di Tirana, però, la squadra capitolina dovrà battere con qualsiasi risultato quella di Brendan Rodgers davanti ai 70mila dell’Olimpico. Sarà una sorta di finale anticipata come ha detto Josè Mourinho nel post-partita del Leicester City Stadium. E per i giallorossi non sarà facile perchè il Leicester gioca meglio fuori casa, dove sfrutta bene il contropiede. In caso di parità al 90′ si andrà a tempi supplementari ed eventuali calci di rigore. Intanto, in terra della “perfida Albione”, la Roma ha tenuto davanti a ritmo, intensità ed energia degli inglesi.

Alla fine il pareggio è sostanzialmente giusto. Certo, a conti fatti la partita l’ha fatta sempre il Leicester, ma gli uomini di Mou hanno mostrato grande personalità, disputando una gara tatticamente attenta soprattutto in fase difensiva; senza rinunciare a sortite pericolose come la bella giocata del giovane Zalewski che ha mandato in gol Pellegrini, e la magia di Abraham che di tacco sull’1-1 ha servito Sergio Oliveira murato in angolo dall’ottimo figlio d’arte Schmeichel. Alla luce anche di quest’ultima occasione, alla Roma è mancato un po’ di coraggio: avrebbe dovuto crederci di più, visto che la difesa del Leicester non è apparsa di ferro.