Devasta l’auto del vicino a sassate. Denunciata una 49enne per danneggiamenti

Dalla lite a parole alla lapidazione di un’auto a suon di sassate e lanci di altri oggetti. Sorprendo non poco la notizia diramata dai carabinieri della stazione di Bassano del Grappa, e ancor di più la furia di una donna di origini nordafricane di 49 anni che la scorsa estate avrebbe sfogato la sua rabbia contro il veicolo di un vicino di casa, una Volkswagen Passat. Come conseguenza o meglio dire vendetta, sembra, di un precedente litigio “di condominio”.

I fatti risalgono allo scorso 8 luglio, dunque in piena estate, ma solo venerdì scorso (ieri) gli investigatori dell’Arma locale sono venuti a capo della vicenda, chiudendo le indagini dopo aver individuato la presunta autrice materiale del lancio di pietre e altro materiale che ha provocato danni alla carrozzeria di un cittadino bassanese, distruggendo in particolare il parabrezza.

La 49enne nata in Marocco da tempo, regolarmente residente a Bassano e coniugata con figli, vive in Veneto dove si è formata una famiglia ma il quadro è funestato ora dalla denuncia per il reato di danneggiamento. Dopo una serie di discussioni sorte da futili motivi legati a contrasti di vicinato, la donna aveva perso il senno secondo gli elementi raccolti dagli investigatori, scendendo in strada in via Monte Canin e portando a termine la “ripicca”, con vittima la malcapitata Passat posteggiata nello spazio pubblico.

L’episodio dei primi luglio è avvenuto nel quartiere di San Vito, poco lontano dallo Stadio Marcante. Il proprietario del veicolo ha sporto denuncia contro ignoti dopo averlo trovato fracassato nella parte anteriore, fornendo subito sospetti mirati nei confronti dell’accusata visti i dissapori precedenti. Se condannata dal Tribunale di Vicenza, la responsabile dell’atto illecito dovrà risarcire le spese di riparazione oltre a scontare una pena che va 6 mesi a 3 anni di reclusione, sul piano penale.