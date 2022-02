Donna disabile muore per le ustioni riportate nel rogo in camera. Gravissimo il convivente (VIDEO)

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ un scenario terribile quello in cui stanno lavorando dalle 9.30 di stamattina i vigili del fuoco di Bassano, impegnati in un appartamento di via Magnasco colpito da un incendio interno che ha provocato una vittima – si tratterebbe di una donna, disabile e allettata – e una seconda persona gravemente ferita e trasportata in ospedale. Si tratta di un uomo, trovato riverso a terra a causa dell’intossicazione da fumo.

Il rogo, che in pochi minuti ha devastato l’alloggio, è divampato dalla camera da letto in cui la sfortunata inquilina, impossibilitata a mettersi in salvo, non ha trovato scampo. I due soccorsi sarebbero marito e moglie, si attendono conferme ufficiali da parte delle forze dell’ordine intervenute insieme ai sanitari, in zona Santa Croce a pochi metri proprio dal centro di cura San Bassiano.

La persona con disabilità è stata trovata dai pompieri ancora in vita, ma non avrebbe retto alle conseguenze delle fiamme e del fumo, spirando all’ospedale San Bassiano dove si trova ricoverato al momento anche l’altra persona, rimasta ferita con gravi ustioni sul corpo. Gli operatori specializzati del 115 sono entrati in casa in regime di massima emergenza con gli autorespiratori, portando la donna in condizioni disperate fuori dai locali e affidandola all’ambulanza partita subito verso il pronto soccorso.

In ragione dell’immediatezza del tragico evento l’identità dei cittadini bassanesi coinvolti rimane per il momento sotto riserbo. I pompieri arrivati dal distaccamento sono entrati dotati di autorespiratori nell’appartamento completamente invaso dal fumo: prima hanno rinvenuto un uomo, subito portato fuori, e con l’aiuto di una termocamera poi la seconda persona. La donna è stata a lungo rianimata sul posto dal personale sanitario del Suem in collaborazione con i vigili del fuoco e poi trasferita al vicino ospedale, ma non è bastato per evitarle il tragico epilogo.

Altri componenti delle squadre sopraggiunte del 115 hanno spento le fiamme divampate nella camera da letto. Sono ora in corso da parte dei tecnici del corpo vigili del fuoco presente del Niat (Nucleo Investigativo Antincendio Territoriale) e il funzionario di guardia le cause che hanno causato l’incendio, al momento del tutto ignote.