Invade la corsia e si schianta frontalmente contro un’auto, giovane in gravi condizioni

E’ stato un impatto terribile avvenuto, secondo i testimoni, in una frazione di secondo. A causare il grave incidente, intorno alle 12.20 di oggi venerdì 11 febbraio, è stata una Fiat Panda che percorreva strada Marosticana in direzione Vicenza. Secondo le prime ricostruzioni l’utilitaria, che non aveva passeggeri a bordo, ha sbandato invadendo la corsia opposta. Dalla parta opposta, proveniente da Sandrigo, sopraggiungeva una Mercedes Cla con a bordo, oltre al conducente anche una ragazza di 17 anni seduta dietro al guidatore.

Il sinistro, avvenuto in zona Fornaci, ha visto proprio la giovane riportare le conseguenze più gravi. A causa di un forte trauma cranico è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Bortolo di Vicenza in codice rosso. La velocità dei veicoli, secondo le prime ricostruzioni, non era elevata e questo elemento ha evitato quella che sarebbe potuto diventare una tragedia. Sul posto oltre al Suem che ha prestato le cure alla giovane ferita, la polizia locale per i rilievi del caso. La circolazione ha subito rallentamenti ma è stata riattivata velocemente.