Dopo 7 anni di lavori (e due amministrazioni) riconsegnato alla città il Ponte degli Alpini

Con la consegna ufficiale venerdì delle opere eseguite per il restauro del Ponte degli Alpini da parte dell’impresa Inco di Pergine Valsugana al Comune di Bassano del Grappa, l’opera – dal 2019 Monumento Nazionale – è stata ufficialmente restituita alla città del Grappa. “Quanta gioia collettiva! Adesso iniziano gli eventi celebrativi che culmineranno con l’inaugurazione del 3 ottobre!” ha affermato la sindaca Elena Pavan.



L’evento era stato preceduto nei giorni scorsi da qualche polemica, dato che la fine dei lavori – che avrebbe dovuto essere un momento di unione nella città – era iniziato con il mancato invito, da parte della giunta a trazione Lega, all’amministrazione e ai sindaci precedenti (di centro sinistra) e in particolare all’amministrazione di Riccardo Poletto, che ha promosso, fatto progettare e gestito gran parte dell’intervento di ripristino e consolidamento del Ponte, in particolare nella difficilissima fase in cui i lavori, in forza di un ricorso al Tar, erano stati gestiti dalla ditta Vardanega, poi fallita.