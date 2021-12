Esce di strada e carambola su palo della luce e una ringhiera. Ricoverata una 20enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente la notte scorsa in località Marchesane, nel territorio comunale di Bassano del Grappa, con un’automobilista di 20 anni rimasta seriamente ferita e poi ricoverata in ospedale, dopo l’intervento dei vigili del fuoco accorsi in regime di massima urgenza dopo la chiamata di un passante al 118.

A bordo dell’utilitaria, a quanto comunicato una Fiat 500 finita in un campo adiacente alla carreggiata dopo l’uscita di strada seguita al doppio impatto con una ringhiera e un palo dell’illuminazione, si trovava la sola guidatrice. La ragazza residente a Schiavon è rimasta intrappolata e sofferente all’interno dell’abitacolo, estratta dai pompieri con la dovuta cura e nello stesso con la tempestività richiesta dall’emergenza.

Una pericolosa distrazione alla guida o un colpo di sonno sono le cause presunte tra le ipotesi sull’origine della fuoriuscita di strada, dopo aver escluso la partecipazione di altri veicoli alla dinamica dell’incidente. Le condizioni di salute della giovane vicentina, le cui generalità non sono state rese note al momento, non sono ancora state aggiornate dopo la stabilizzazione della ferita sul posto e la notizia del ricovero in codice rosso all’ospedale San Bassiano.

1 di 5

La notizia è dunque in aggiornamento