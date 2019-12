Festa per l’Arma bassanese: il comandante Antonio Bellanova promosso ufficiale

La festa programmata in questi giorni nel quartier generale della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa non ha nulla a che fare con il Capodanno alle porte, anche se giunge proprio all’antivigilia dell’anno nuovo. Il comandante locale dell’Arma, Antonio Bellanova, alla guida del nucleo operativo e radiomobile, è stato promosso dal grado di sottotenente a quello di ufficiale dei carabinieri. Un “upgrade”, insomma, per dirlo con terminologia moderna, che premia il lavoro sul campo (sulle strade vicentine) del 50enne pugliese d’origine e che dal lontano 2001 presta servizio a Bassano.

Nato nel 1969 in provincia di Brindisi, il neoufficiale ha associato al curriculum di studi (lauree in giurisprudenza e scienze dell’amministrazione) la carriera in divisa per gran parte costruita in Veneto e nel Vicentino, unitamente ai rilevanti risultati raggiunti a partire dal 2006, anno di nomina a comandante della stazione, e dal 2017 assumendo la guida in capo della Radiomobile.

Meriti di servizio hanno avuto un peso determinante per il conseguimento della promozione ottenuta tramite concorso, accolta con soddisfazione dal rappresentante delle forze dell’ordine e da tutta la compagnia bassanese. Croce d’oro al merito, medaglie ed encomi assortiti nella sua bacheca personale.

Sposato e padre di due figli cresciuti in città, studenti di 17 e 19 anni, Bellanova si è arruolato nel 1988 presso la Scuola Allievi Carabinieri di Campobasso. A Nalles (Bolzano), Roma Casillina i primi incarichi operativi nei primi anno di servizio, interrotti per frequentare il corso biennale per sottufficiali tra Velletri e Vicenza. Poi l’arrivo nella città del Ponte degli Alpini, che da 18 anni ormai è divenuta la sua “casa”, assumendo via via incarichi di rilievo a tutela della sicurezza dei cittadini.