Dimesso il papà del bimbo di 2 anni morto sulla Nuova Gasparona. Sabato il funerale

L’anima bella del piccolo Davide è volata in cielo ormai da quasi 20 giorni, mentre il suo corpicino inerme, di bambino di due anni appena, attende il giorno dell’ultimo viaggio terreno per essere salutato tra lacrime, pensieri e preghiere e, infine, la sepoltura. Nel pomeriggio di ieri il papà del bimbo thienese deceduto per le gravi conseguenze dell’incidente stradale avvenuto a Colceresa, è stato dimesso dal S. Bortolo di Vicenza. Michele Torresan potrà, ora, con la profonda tristezza nel cuore che soverchia il dolore per le ferite riportate nello schianto sulla Nuova Gasparona di quel maledetto sabato 7 dicembre, occuparsi insieme ai parenti più vicini della cerimonia e della tumulazione. Si terrà a Thiene nella chiesa del Santuario di Santa Maria dell’olio, dai Cappuccini, sabato 11 gennaio 2020 alle ore 10.

Mamma Loredana Ciaco difficilmente potrà partecipare alle esequie del figlioletto. Le sue condizioni generali di salute sono in miglioramento – tanto che tra oggi e domani dovrebbe essere trasferita al polo sanitario di Santorso -, ma per il pieno recupero e le dimissioni servirà ancora pazienza. Intorno ai due coniugi, rispettivamente di 46 e 47 anni, non mancano l’affetto e il sostegno quotidiano dei congiunti e degli amici più vicini. Tra questi anche altri genitori come loro, le mamme e i papà dell’asilo nido “Arcobaleno” di Thiene che ogni giorno accoglieva l’angelo biondo volato lontano troppo presto, con il suo sorriso: tutti loro sono toccati nel profondo del cuore dalla disgrazia, consapevoli che poteva capitare a chiunque.

Dalla Campania, terra d’origine della madre di Davide, in queste settimane la spola di persone è stata costante, da Castellammare di Stabia al Veneto. Tra questi lo zio Francesco, maresciallo dei carabinieri nella bergamasca, che si è fatto carico di varie incombenze. Uno slancio emotivo e genuino che, se non basterà per sopportare interamente il peso dell’angoscia per il lutto indicibile della perdita di un bimbo, aiuterà sicuramente Michele e Loredana a far sentire loro quel calore necessario per riprendere il loro cammino.