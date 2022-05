Francesca Michielin torna dove tutto è iniziato: sarà lei a condurre XFactor 2022

Torna dove la sua passione per la musica e il canto le ha fatto spiccare il volo, Francesca Michielin: a 10 anni dalla vittoria di X Factor (allora acerba 16enne), sarà infatti di nuovo lì dove tutto ha avuto inizio, salendo sul palco alla guida della nuova edizione 2022. Prenderà il posto di Alessandro Tersigni e, ancora prima, di Alessandro Cattelan L’annuncio ufficiale, dopo giorni di rumors, è arrivato qualche ora fa da Sky. “Non vediamo l’ora di vederla all’opera insieme alla nuova giuria composta da Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi e da Fedez” afferma la produzione in una nota.

In dieci anni di carriera l’eclettica cantante e autrice bassanese (ora 27enne) ha dimostrato di essere una delle artiste più interessanti e poliedriche del panorama musicale attuale con il suo talento da cantautrice polistrumentista.

Nel 2016 è arrivata seconda al Festival di Sanremo conNessun grado di separazione (doppio disco di platino) e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest; nel 2021 è tornata in gara sul palco dell’Ariston con il brano Chiamami per nome in coppia con Fedez, conquistando il secondo posto.

Negli ultimi anni è stata una scoperta anche sotto nuovi punti di vista: come scrittrice con il suo romanzo d’esordio Il cuore è un organo (edito da Mondadori) e alla guida del programma televisivo Effetto Terra (su Sky Nature).