Fumo dal 4° piano di un condominio, c’è un intossicato. Intervento di pompieri e Suem

Allarme incendio stamattina a Bassano del Grappa nei pressi di zona Ca’ Baroncello. Vigili del fuoco e personale sanitario del 118 sono intervenuti in un complesso di condominii in Largo Perlasca, in soccorso in particolare dell’inquilino di un appartamento invaso dal fumo, portandolo in salvo e affidandolo alle cure del pronto soccorso del San Bassiano.

La persona – non è noto al momento se si tratti di un uomo o una donna – recuperata nel corso dell’intervento presentava sintomi da intossicazione, sembra comunque non così gravi da mettere in pericolo la sua incolumità.

A confermare la notizia è la centrale operativa del Suem di Vicenza, in attesa del rientro in base della squadra di pompieri chiamati sul posto dal vicino di staccamento di Bassano. A causare il fumo un probabile rogo domestico, di natura accidentale, scaturito nello stesso alloggio al quarto piano dell’edificio da cui è partita la chiamata di emergenza.

Rimangono del tutto ignote, per ora, le cause dell’allarme incendio verificatosi nella prima mattinata di mercoledì, al vaglio della squadra di vigili del fuoco ancora sul posto per la necessaria bonifica dei locali interni, dopo aver arieggiato e risolto il focolaio. Non è stata necessaria alcuna evacuazione di altre unità abitative. Potrebbe trattarsi, in origine, di un guasto all’impianto elettrico, del malfunzionamento di un elettrodomstico o di problema sorto in cucina.

