Furti di televisori, smartphone e biciclette in città: refurtiva restituita e fogli di via

Raffica di ladri e in alcuni casi ladruncoli rintracciati, identificati e infine denunciati dai carabinieri bassanesi, dopo una serie di episodi di microcriminalità che nei giorni scorsi hanno visto come vittime più cittadini. In due occasioni diverse nel mese di maggio scorso, infatti, erano stati sottratti uno smartphone di ultima generazione del valore di circa 1.000 euro e una bici da corsa.

Andato più indietro nel tempo, allo scorso inverno, individuati anche gli autori del furto di quattro televisori dal centro commerciale “Il Grifone” di Bassano del Grappa.

A sparire dalle tasche di una donna bassanese di età non precisata, lo scorso 9 maggio, fu un I-Phone del costo di poco meno di un migliaio di euro. I carabinieri hanno impiegato poche settimane per risalire a chi deteneva il dispositivo cellulare, incolpando del furto un ragazzo italiano di 19 anni – R.A. le iniziali diffuse -, ora sotto indagine. La refurtiva nel frattempo è stata recuperata, la vittima ha potuto chiamare amici e amiche del cuore direttamente con il suo affezionato telefonino all’ultima moda per comunicare il “lieto fine”.

Stesso valore all’incirca quello di una bici “Specializend”, un modello da corsa, rubato a un giovane vicentino a Bassano del Grappa. Il 19enne ne aveva denunciato il furto circa 10 giorni fa e i carabinieri sono riusciti a risalire a una coppia di conviventi, un cittadino italiano di 39 anni – G.M. le iniziali – e una sudamericana di nazionalità brasiliana di 42 anni, identificata in D.A.R. Le modalità attraverso cui i militari non sono state diffuse, ma ciò che importa è che anche in questo caso le forze dell’ordine hanno agito prima che i malviventi riuscissero a rivendere la merce rubata.

Intanto è notizia di questi giorni dell’arrivo e della notifica ai protagonisti di vari atti illeciti del foglio di via da Bassano del Grappa. Ad autorizzarlo la Questura di Vicenza, con validità per tre anni. Provvedimento riservato a R.M., italiano di 27 anni che aveva arraffato biciclette di marca per un valore di 3 mila euro tra ottobre 2019 e 2020 – tutte recuperate -, e per i componenti della “banda” che riuscì a portare fuori indisturbata dal centro commerciale “Il Grifone” ben quattro televisori nuovi di zecca. Si tratta di tre pregiudicati di 30, 37 e 52 anni che fecero shopping per quasi 3 mila euro senza passare per le casse del negozio di elettrodomestici e casalinghi.